Мерц на завтра анонсировал 18-й пакет санкций против России и призвал США присоединиться

Мерц заявил, что для прекращения войны в Украине нужно значительно усилить экономическое давление на Россию. Он призвал США присоединиться к Европе в этом деле.

"Европейский союз занимается этим, и завтра, наконец, дадут ход 18-му пакету санкций. Но одного этого пакета не хватит, мы нуждаемся в более активном участии США в санкциях", - подчеркнул канцлер.

Мерц также сказал, что в ближайшие дни Сенат США проголосует за "законопроект Грэма", который предусматривает санкции против покупателей российских энергоресурсов.

По словам канцлера, во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита в Гааге он просил его лично одобрить новые ограничения против Кремля. Экономическое давление, по мнению Мерца, остается единственным вариантом заставить Россию на мир, поскольку военным путем этой цели не достичь.

"Военного решения этого конфликта не существует", - подчеркнул канцлер.