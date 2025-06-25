Мерц на завтра анонсировал 18-й пакет санкций против России и призвал США присоединиться

Европейский союз уже завтра, 26 июня, введет новый, уже 18-й по счету пакет санкций против России. Таким образом, реализуется программа по принуждению Кремля к мирным переговорам в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца на пресс-конференции после саммита НАТО в Гааге.
Мерц заявил, что для прекращения войны в Украине нужно значительно усилить экономическое давление на Россию. Он призвал США присоединиться к Европе в этом деле.
"Европейский союз занимается этим, и завтра, наконец, дадут ход 18-му пакету санкций. Но одного этого пакета не хватит, мы нуждаемся в более активном участии США в санкциях", - подчеркнул канцлер.
Мерц также сказал, что в ближайшие дни Сенат США проголосует за "законопроект Грэма", который предусматривает санкции против покупателей российских энергоресурсов.
По словам канцлера, во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита в Гааге он просил его лично одобрить новые ограничения против Кремля. Экономическое давление, по мнению Мерца, остается единственным вариантом заставить Россию на мир, поскольку военным путем этой цели не достичь.
"Военного решения этого конфликта не существует", - подчеркнул канцлер.
Страны ЕС предполагали, что новый пакет санкций будет утвержден "на этой неделе", о чем 24 июня сказали европейские дипломаты. Единственной проблемой была позиция правительств друзей российского диктатора Владимира Путина - Виктора Орбана в Венгрии и Роберта Фицо в Словакии.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 23 июня поспешил заявили, что его страна и Словакия якобы заблокировали принятие 18-го пакета санкций против России. Но 24 июня его словацкий коллега Юрай Бланар заявил, что Словакия поддержит новые санкции. Он назвал условие - если будут "гарантии", что такие ограничения не навредят словацкой экономике.
Между тем непонятной остается позиция США. Еще в начале апреля сенатор Линдси Грэм представил законопроект о введении жестких санкций против России за отказ от долговременного мира с Украиной. Законопроект впервые предусматривал жесткие ограничения не столько против России, сколько против покупателей ее главного товара - энергоресурсов.
Однако Белый дом постоянно тянул с продвижением и принятием этого документа. А в начале июня, как писали СМИ, вообще оказалось, что администрацию Трампа не устраивает законопроект Грэма. Сенатора попросили значительно "смягчить документ".
К тому же президент США Дональд Трамп не станет прислушиваться к требованиям усилить санкции против России, заявил государственный секретарь Марко Рубио. Он объяснил позицию Трампа тем, что Вашингтон, мол, желает иметь возможность для "переговоров о мирном соглашении".
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