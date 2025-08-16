Мерц запевнив у солідарності Європи з Україною і похвалив Трампа

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці

У ніч на 16 серпня на Алясці відбулася майже трьохгодинна зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним у форматі "три на три". Основною темою переговорів залишалися бойові дії Росії в Україні та шляхи мирного врегулювання війни.

Після зустрічі Трамп провів окремі переговори з президентом України Володимиром Зеленським та лідерами ЄС, підтвердивши прагнення до прямого укладення мирної угоди між Києвом і Москвою. Американський лідер пообіцяв, що у разі успішного результату переговорів із Зеленським 18 серпня відбудеться наступна зустріч із Путіним для подальшого врегулювання конфлікту.

Окрему увагу під час переговорів приділили безпековим гарантіям для України. За словами європейського дипломата, США запропонували модель "аналог статті 5 НАТО", яка передбачає колективну відповідь Європи та США у разі нової агресії проти України, але без формальної участі Альянсу.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що зусилля Трампа під час переговорів із Путіним стали важливим кроком до припинення війни в Україні та наблизили процес мирного врегулювання конфлікту.