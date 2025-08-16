Мерц заверил в солидарности Европы с Украиной и похвалил Трампа

Встреча Трампа и Путина на Аляске

В ночь на 16 августа на Аляске состоялась почти трехчасовая встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным в формате "три на три". Основной темой переговоров оставались боевые действия России в Украине и пути мирного урегулирования войны.

После встречи Трамп провел отдельные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами ЕС, подтвердив стремление к прямому заключению мирного соглашения между Киевом и Москвой. Американский лидер пообещал, что в случае успешного результата переговоров с Зеленским 18 августа состоится следующая встреча с Путиным для дальнейшего урегулирования конфликта.

Отдельное внимание во время переговоров уделили гарантиям безопасности для Украины. По словам европейского дипломата, США предложили модель "аналог статьи 5 НАТО", которая предусматривает коллективный ответ Европы и США в случае новой агрессии против Украины, но без формального участия Альянса.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что усилия Трампа во время переговоров с Путиным стали важным шагом к прекращению войны в Украине и приблизили процесс мирного урегулирования конфликта.