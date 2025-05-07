Мерц закликав європейських союзників збільшити витрати на оборону

Перша закордонна поїздка Мерца

Нагадаємо, вчора, 6 травня, у Бундестазі відбулося голосування за призначення Фрідріха Мерца на посаду канцлера.

Першу спробу голосування він несподівано провалив: Мерца підтримали лише 310 депутатів за необхідних 316 голосів. Другий тур відбувся за кілька годин - тоді його кандидатуру підтримали вже 325 членів Бундестагу.

Пізніше Мерц склав присягу, таким чином він офіційно став новим канцлером Німеччини.

Сьогодні, 7 травня, Мерц здійснив першу закордонну поїздку на посаді канцлера. Він зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі.

Також новий канцлер Німеччини обіцяє відвідати Україну. Однак очних термінів візиту поки що немає.

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