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Мерц офіційно став новим канцлером Німеччини

Берлін, Вівторок 06 травня 2025 19:02
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Мерц офіційно став новим канцлером Німеччини Фото: Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Лідер партії ХДС Фрідріх Мерц склав присягу. Таким чином він офіційно став новим канцлером Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Спочатку Мерц попрямував до Великої зали палацу Бельвю - резиденції президента Німеччини. Там президент Франк-Вальтер Штайнмаєр вручив Мерцу свідоцтво про призначення канцлером.

"Від імені Федеративної Республіки Німеччина я призначаю пана Фрідріха Мерца федеральним канцлером", - зазначив Штайнмаєр.

Після такої церемонії Мерц сів у свою автівку і поїхав назад до Бундестагу. Там він склав присягу. Наприкінці новий канцлер використав фразу "Хай допоможе мені Бог". Потім у залі пролунали тривалі оплески.

Очікується, що після Мерца присягу також мають скласти нові міністри.

Мерц - новий канцлер Німеччини

Нагадаємо, сьогодні, 6 травня, у Бундестазі відбулося голосування за призначення Фрідріха Мерца на посаду канцлера.

Першу спробу він несподівано провалив: Мерца підтримали лише 310 депутатів за необхідних 316 голосів.

Другий тур відбувся за кілька годин - тоді його кандидатуру підтримали вже 325 членів Бундестагу.

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Фрідріх Мерц
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