Мерц офіційно став новим канцлером Німеччини

Лідер партії ХДС Фрідріх Мерц склав присягу. Таким чином він офіційно став новим канцлером Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

Спочатку Мерц попрямував до Великої зали палацу Бельвю - резиденції президента Німеччини. Там президент Франк-Вальтер Штайнмаєр вручив Мерцу свідоцтво про призначення канцлером.

"Від імені Федеративної Республіки Німеччина я призначаю пана Фрідріха Мерца федеральним канцлером", - зазначив Штайнмаєр.

Після такої церемонії Мерц сів у свою автівку і поїхав назад до Бундестагу. Там він склав присягу. Наприкінці новий канцлер використав фразу "Хай допоможе мені Бог". Потім у залі пролунали тривалі оплески.

Очікується, що після Мерца присягу також мають скласти нові міністри.