Зустріч із Макроном і курс на Варшаву: Мерц розпочав першу міжнародну поїздку як канцлер
Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном. Мерц здійснив першу закордонну поїздку на посаді канцлера.
Як повідомляє РБК-Україна, відео зустрічі Макрон опублікував у Twitter.
Зазначається, що Макрон зустрів Мерца на подвір'ї Єлисейського палацу в Парижі "міцним рукостисканням і серцевим поплескуванням по плечу". ЗМІ зазначають, що візит Мерца є швидше робочою поїздкою.
При цьому обидві сторони хотіли "внести ковток свіжого повітря у франко-німецькі відносини" після зміни уряду Німеччини.
"Обіцянка імпульсу й одна й та сама вимога: рухати Європу вперед. Успіх залежить від нас. Ласкаво просимо в Париж", - написав він у Twitter.
La promesse d’un élan et une même exigence : faire avancer l’Europe. À nous de réussir. Bienvenue à Paris, @Bundeskanzler ! pic.twitter.com/jYE2qPpi7k— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 7, 2025
Мерц своєю чергою заявив, що Європа потребує міцного партнерства між нашими країнами.
"Ця інавгураційна поїздка до Парижа є справжньою робочою зустріччю: президент Еммануель Макрон і я вже неодноразово обмінювалися думками. Віримо в німецько-французьку дружбу", - прокоментував він свою поїздку до Парижа у Twitter.
Після візиту у Францію Мерц вирушить до Польщі. За даними Tagesschau, мета поїздки Мерца до Парижа та Варшави не полягає в ухваленні конкретних рішень. Новий канцлер хоче "внутрішньо та зовні" продемонструвати, що прагне плідної співпраці з цими двома країнами.
Мерц - новий канцлер Німеччини
Нагадаємо, вчора, 6 травня, у Бундестазі відбулося голосування за призначення Фрідріха Мерца на посаду канцлера. Однак першу спробу голосування він несподівано провалив: Мерца підтримали лише 310 депутатів за необхідних 316 голосів.
Другий тур відбувся за кілька годин - тоді його кандидатуру підтримали вже 325 членів Бундестагу.
Пізніше Мерц склав присягу, таким чином він офіційно став новим канцлером Німеччини.
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