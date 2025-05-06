Провал у Бундестазі: Мерц не зміг стати канцлером з першої спроби

Лідера блоку ХДС/ХСС Фрідріха Мерца не обрали новим канцлером Німеччини. Йому не вистачило голосів у першому голосуванні Бундестагу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Tagesschau .

Так, в першому турі голосування Фрідріх Мерц набрав 310 голосів "за", при необхідних 316 голосах. Проти проголосували 307 депутатів, ще троє - утримались. У засіданні Бундестагу почалась перерва. Сесію переривають, аби політичні групи могли обговорити наступні кроки.

Примітно, що коаліція Мерца ( ХДС/ХСС/СДПН) номінально має 328 голосів у Бундестазі, але він отримав лише 310, що на 18 менше, ніж можна було б очікувати, і, що найважливіше, на шість менше більшості, необхідної для затвердження його наступним канцлером.

Як зазначають місцеві ЗМІ, такого ще ніколи не траплялося в історії федеративної Німеччини.

Що буде далі: пояснення процедури

Згідно з правилами, оприлюдненими на сайті Бундестагу, щ об бути обраним, кандидат у канцлери повинен отримати голоси абсолютної більшості членів Бундестагу. Тобто половини членів + щонайменше один додатковий голос. Це іноді називають "канцлерською більшістю".

Якщо кандидат не отримує абсолютної більшості голосів у першому турі голосування, то проводиться другий тур. Для цього Бундестаг має 14 днів, щоб обрати іншого кандидата на посаду канцлера.

Якщо ж другий тур також не дає результатів, виборчий процес переходить у третій етап. У третьому турі голосування буде достатньо більшості голосів присутніх членів парламенту.

Якщо у третьому турі кандидат отримає абсолютну більшість, президент Німеччини має його призначити. Якщо ж лише відносну - президент може або призначити його, або розпустити Бундестаг і оголосити нові вибори.

Вибори до Бундестагу 2025

Нагадаємо, що після розпаду світлофорної коаліції у Німеччині пройшли дострокові вибори до Бундестагу. Так, 23 лютого на парламентських виборах переміг блок Християнсько-демократичного і Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС), який очолює Фрідріх Мерц.

Протягом тижнів він вів перемовини щодо формування коаліції, яку в підсумку сформував з Соціал-демократичною партією. І вже вчора, 5 травня Spiegel писало, що консервативний блок Християнсько-демократичного і Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) та лідери СДПН офіційно підписали коаліційну угоду.

Також вчора у Берліні відбулася урочиста церемонія проводів Олафа Шольца з посади канцлера Німеччини, під час якого він побажав кандидату в канцлери Мерцу "легкої руки".

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