Мерц призвал европейских союзников увеличить расходы на оборону

Первая зарубежная поездка Мерца

Напомним, вчера, 6 мая, в Бундестаге состоялось голосование за назначение Фридриха Мерца на должность канцлера.

Первую попытку голосования он неожиданно провалил: Мерца поддержали лишь 310 депутатов при необходимых 316 голосах. Второй тур состоялся через несколько часов - тогда его кандидатуру поддержали уже 325 членов Бундестага.

Позже Мерц принял присягу, таким образом он официально стал новым канцлером Германии.

Сегодня, 7 мая, Мерц совершил первую зарубежную поездку на посту канцлера. Он встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

Также новый канцлер Германии обещает посетить Украину. Однако очных сроков визита пока нет.

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