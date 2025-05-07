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Мерц планує "незабаром" відвідати Україну

Київ, Середа 07 травня 2025 16:21
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Мерц планує "незабаром" відвідати Україну Фото: Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц обіцяє відвідати Україну. Точних термінів візиту поки що немає.

Як передає РБК-Україна, заяву Мерца наводить Tagesschau.

Мерц під час свого візиту до Парижа розповів, що його візит до України відбудеться "незабаром". Поїздка вже узгоджується.

За словами канцлера, він хоче "спільно з Європейським союзом внести можливий внесок у те, щоб наступного тижня і далі вдалося досягти стійкого припинення вогню і щоб потім могла бути укладена мирна угода з Росією".

Він також звернув увагу, що зараз головне питання - чи готова Росія до 30-денного перемир'я.

Також Мерц пов'язав гарантії безпеки для України від Німеччини з попереднім узгодженням припинення вогню з Росією.

При цьому канцлер наполягає, щоб США брали участь у зусиллях з досягнення міцного миру для України. Зокрема, він розраховує, що Вашингтон і далі докладатиме зусиль для перемир'я між Україною та РФ.

Мерц додав, що важливо, щоб США брали участь у наданні гарантій безпеки для України. Він висловив сподівання, що США будуть "і надалі нести свою відповідальність" як у рамках НАТО, так і щодо України.

Мерц - новий канцлер

Нагадаємо, вчора, 6 травня, Бундестаг проголосував за призначення Фрідріха Мерца новим канцлером Німеччини. Після цього він склав присягу й офіційно обійняв нову посаду.

Також учора було сформовано новий уряд Німеччини. Посаду глави МЗС обійняв Йоганн Вадефул, а міністра оборони - Борис Пісторіус.

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