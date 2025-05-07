Мерц планує "незабаром" відвідати Україну

Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц обіцяє відвідати Україну. Точних термінів візиту поки що немає.

Мерц під час свого візиту до Парижа розповів, що його візит до України відбудеться "незабаром". Поїздка вже узгоджується.

За словами канцлера, він хоче "спільно з Європейським союзом внести можливий внесок у те, щоб наступного тижня і далі вдалося досягти стійкого припинення вогню і щоб потім могла бути укладена мирна угода з Росією".

Він також звернув увагу, що зараз головне питання - чи готова Росія до 30-денного перемир'я.

Також Мерц пов'язав гарантії безпеки для України від Німеччини з попереднім узгодженням припинення вогню з Росією.

При цьому канцлер наполягає, щоб США брали участь у зусиллях з досягнення міцного миру для України. Зокрема, він розраховує, що Вашингтон і далі докладатиме зусиль для перемир'я між Україною та РФ.

Мерц додав, що важливо, щоб США брали участь у наданні гарантій безпеки для України. Він висловив сподівання, що США будуть "і надалі нести свою відповідальність" як у рамках НАТО, так і щодо України.