Мерц вимагає від країн ЄС "розділити ризики" з Бельгією щодо заморожених активів РФ
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував країнам Європейського Союзу надати Бельгії гарантії "розділення ризиків" у питанні надання Україні кредиту із заморожених активів Росії. Він вважає, що це буде справедливим рішенням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Мерц заявив, що кожна країна ЄС повинна "нести рівну частку ризику, залежно від своїх відповідних економічних показників" у питанні використання активів Росії. Мерц вважає, що це буде справедливим рішенням, якщо ризик буде покладено на всіх членів ЄС.
За словами німецького канцлера, Бельгія не може покладатися виключно на політичні обіцянки - це обґрунтована позиція. Саме тому він пропонує надати Брюсселю юридично обов'язкові гарантії.
"Було б неприйнятно, щоб одна країна несла надмірний тягар у цьому відношенні", - додав Мерц.
Зазначимо, за даними ЗМІ, саме вереснева заява Мерца про необхідність "рейдів по банківських сховищах" - конфіскувати активи Росії - налякала Бельгію та спричинила опір з боку бельгійського прем'єра Барта де Вевера.
З іншого боку, Бельгія постійно вигадує все нові й нові відмовки для саботажу конфіскації активів РФ - наприклад, той же Вевер заявив, що це нібито може призвести до "серйозних" економічних і геополітичних наслідків. Депозитарій Euroclear, який утримує більшість активів РФ, також виступив із "попередженням".
Проте в ЄС все більше підозрюють, що Бельгія привласнює доходи від активів РФ замість того, щоб передавати їх Україні. Відповідний матеріал нещодавно опублікували ЗМІ.
А сам Вевер відзначився скандальною заявою, заявивши, що у Бельгії вважають, що Росія не програє війну в Україні. Вевер насмілився сказати, що усі заяви про її поразку - це, мовляв, "байка та повна ілюзія". Тому активи після війни доведеться повертати Кремлю. До того ж, жаліється бельгійський прем'єр, РФ відкрито погрожувала Бельгії "вічною відплатою", якщо вона конфіскує активи.