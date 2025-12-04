Мерц вимагає від країн ЄС "розділити ризики" з Бельгією щодо заморожених активів РФ

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував країнам Європейського Союзу надати Бельгії гарантії "розділення ризиків" у питанні надання Україні кредиту із заморожених активів Росії. Він вважає, що це буде справедливим рішенням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Мерц заявив, що кожна країна ЄС повинна " нести рівну частку ризику, залежно від своїх відповідних економічних показників" у питанні використання активів Росії. Мерц вважає, що це буде справедливим рішенням, якщо ризик буде покладено на всіх членів ЄС.

За словами німецького канцлера, Бельгія не може покладатися виключно на політичні обіцянки - це обґрунтована позиція. Саме тому він пропонує надати Брюсселю юридично обов'язкові гарантії.