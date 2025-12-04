Мерц требует от стран ЕС "разделить риски" с Бельгией по замороженным активам РФ

Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил странам Европейского Союза предоставить Бельгии гарантии "разделения рисков" в вопросе предоставления Украине кредита из замороженных активов России. Он считает, что это будет справедливым решением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Мерц заявил, что каждая страна ЕС должна " нести равную долю риска, в зависимости от своих соответствующих экономических показателей" в вопросе использования активов России. Мерц считает, что это будет справедливым решением, если риск будет возложен на всех членов ЕС.

По словам немецкого канцлера, Бельгия не может полагаться исключительно на политические обещания - это обоснованная позиция. Именно поэтому он предлагает предоставить Брюсселю юридически обязательные гарантии.