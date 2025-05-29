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Мерц відповів, чи можлива поставка Україні ракет Taurus

Четвер 29 травня 2025 11:08
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Мерц відповів, чи можлива поставка Україні ракет Taurus Фото: Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не виключає поставки крилатих ракет Taurus Україні, стверджуючи, що це є "можливо".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, якого цитує Welt.

"Звичайно, це в межах можливого", - заявив Мерц у програмі "heute journal" відповідаючи на питання щодо поставки Taurus.

Також він розповів, що для використання ракет знадобиться кількамісячне навчання солдатів в Україні.

Допомога Німеччини для України

Німеччина є одним з лідерів з надання підтримки Україні на тлі повномасштабної війни. Берлін надавав танки, артилерію, боєприпаси, зенітні системи, включаючи новітні зенітні ракетні комплекси (ЗРК) й ракети до них.

Водночас Німеччина досі не ухвалила рішення щодо поставки Києву ракет Taurus. Колишній канцлер країни Олаф Шольц виступав проти цього рішення, оскільки це нібито могло б призвести до ескалації.

Мерц, своєю чергою, стверджував, що не проти передачі Україні ракет, але дискусії тривають. Водночас у канцлера заявляли, що Німеччина більше не буде коментувати плани щодо постачання Taurus.

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Війна в Україні Фрідріх Мерц
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