Кандидат в канцлери Німеччини "за" постачання Taurus Україні, але за однієї умови

Кандидат в канцлери Німеччини Фрідріх Мерц не проти постачання крилатих ракет Taurus Україні. Але він хоче, щоб це рішення було узгоджене з іншими країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мерца на Мюнхенській конференції з безпеки.

"Моя особиста позиція і позиція моєї депутатської групи завжди була чіткою щодо цих крилатих ракет. І я хотів би ще раз повторити те, що я казав зараз під час передвиборчої кампанії. Ми повинні бути готові постачати це (ракети, - ред.), але тільки якщо у нас є погодження з європейськими партнерами", - сказав він.

Мерц зазначив, що є принаймні дві країни, які постачають далекобійні ракети Україні - Велика Британія та Франція. За його словами, партнери мають дійти згоди, як координувати зусилля.

"І в німецькому парламенті, парламенті, який є зараз, і, швидше за все, в майбутньому парламенті буде більшість. Але це буде рішення виконавчої влади, а не рішення парламенту. І моя особиста точка зору полягає у тому, що ми будемо постачати це обладнання до України, але у межах узгоджених європейських рамках", - додав політик.