Мерц ответил, возможна ли поставка Украине ракет Taurus

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцлера Германии Фридриха Мерца, которого цитирует Welt.

Также он рассказал, что для использования ракет понадобится несколько месяцев обучения солдат в Украине.

"Конечно, это в пределах возможного", - заявил Мерц в программе "heute journal" отвечая на вопрос о поставке Taurus.

Помощь Германии для Украины

Германия является одним из лидеров по оказанию поддержки Украине на фоне полномасштабной войны. Берлин предоставлял танки, артиллерию, боеприпасы, зенитные системы, включая новейшие зенитные ракетные комплексы (ЗРК) и ракеты к ним.

В то же время Германия до сих пор не приняла решение о поставке Киеву ракет Taurus. Бывший канцлер страны Олаф Шольц выступал против этого решения, поскольку это якобы могло бы привести к эскалации.

Мерц, в свою очередь, утверждал, что не против передачи Украине ракет, но дискуссии продолжаются. В то же время у канцлера заявляли, что Германия больше не будет комментировать планы по поставке Taurus.

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