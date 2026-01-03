ua en ru
Головна » Новини » Політика

Німецькі політики виступають за відправку військ в Україну

Німеччина, Субота 03 січня 2026 10:05
Німецькі політики виступають за відправку військ в Україну Фото: німецькі політики виступають за відправку військ в Україну (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Деякі німецькі політики вважають, що не слід виключати участь німецьких військ в потенційній миротворчій місії в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Як зазначає видання, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц нещодавно ухилився від відповіді на питання щодо відравки військ в Україну, а парламентська фракція соціал-демократів залишає цю можливість відкритою.

Однак деякі німецькі політики зараз обговорюють можливість участі Бундесверу в підкріпленні потенційної мирної угоди в Україні.

Голова комітету з питань оборони Європейського парламенту Марі-Агнес Штрак-Циммерманн вважає, що Німеччина має обов'язок чітко заявити про свою готовність до можливих миротворчих зусиль в Україні.

"Німеччина, звичайно, має брати участь у будь-яких можливих миротворчих операціях; це має бути зрозуміло всім", - зазначила вона.

Експерт з питань оборонної політики керівного ХДС у Бундестазі Родеріх Кізеветтер дотримується подібної думки, хоча вважає такий сценарій можливим лише на пізнішому етапі.

"Питання про наземні війська постане лише після припинення вогню. Німеччина, як самопроголошена провідна держава, принаймні не повинна виключати нічого у своїх публічних заявах", - сказав він.

На думку Кізеветтера, Німеччина повинна організувати так звану коаліцію охочих на юридично обґрунтованій основі з "відповідною, тобто широкою, участю Німеччини". У будь-якому випадку, війська з держав "коаліції охочих" також повинні бути відкриті для внесків від третіх сторін, які підтримують позицію НАТО та ЄС.

Відправка військ в Україну: позиція Німеччини

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Німеччина підтримала ідею європейської військової місії для України, однак поки вагається з відправкою власних солдатів, висуваючи умови щодо мандата, командування та формату участі.

На думку міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса, наразі залишаються відкритими питання правової основи місії, ролі Бундестагу та того, під чиїм командуванням і в яких межах діятимуть можливі контингенти.

У партії канцлера Німеччини Фрідріха Мерца вважають передчасним обговорення відправки військ в Україну. Поки російський режим не погодився на мирну угоду, немає сенсу обговорювати відправку Берліном миротворчих сил.

Водночас голова найбільшої політичної групи Європарламенту, Європейської народної партії, Манфред Вебер заявив, що німецькі солдати під прапором ЄС повинні бути розміщені в Україні у разі укладення потенційної мирної угоди.

