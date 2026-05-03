Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Мерц прокоментував виведення військ США та пояснив, чому це не сюрприз

23:43 03.05.2026 Нд
2 хв
Мерц каже, що поїзд ще не пішов
aimg Катерина Коваль
Фото: канцлер ФРН Фрідріх Мерц та президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц применшив значення оголошеного виведення понад 5000 американських солдатів з країни. За його словами, це не нова ситуація, а давно обговорюване питання щодо контингенту, розміщеного ще за Байдена. Зв'язку з конфліктом навколо Ірану Мерц заперечує.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.

"Це не нове"

Виступаючи в ефірі ARD, Мерц заявив, що йдеться про контингент, який Байден розмістив тимчасово і про виведення якого говорили вже давно.

"Можливо, це трохи загострилося, але нового тут нічого немає", - сказав канцлер.

Прямий зв'язок із суперечкою з Трампом щодо іранської війни Мерц відкидає. Він також запевнив, що ядерне стримування США в межах НАТО залишається без змін.

Томагавки не приїдуть - але "поїзд ще не пішов"

Мерц підтвердив, що ракети Tomahawk, обіцяні ще Байденом, найближчим часом до Німеччини не надійдуть.

Причина - США самі зараз відчувають дефіцит таких систем через війну з Іраном. Водночас канцлер наголосив, що "поїзд не пішов", а отже питання залишається відкритим.

Про відносини з Трампом

Мерц визнав, що змушений миритися з іншою позицією американського президента, але назвав США "найважливішим партнером у НАТО".

Свою критику американської стратегії щодо Ірану він не відкликав - і підтвердив, що сказав Трампу, що той може звертатися заздалегідь, якщо йому буде потрібна підтримка в подібних конфліктах.

Президент США Дональд Трамп особисто підтвердив, що американські війська виводяться з Німеччини, зазначивши, що країну залишать "більше ніж 5000 солдатів".

Це рішення викликало занепокоєння серед республіканців, які закликають не виводити війська, а принаймні перекинути їх на Близький Схід.

Вони вважають, що США ризикують підірвати стримування та надіслати неправильний сигнал Володимиру Путіну.

У Пентагоні, де частина чиновників була шокована таким рішенням, підтвердили план Трампа, хоча до останнього моменту виведення військ із регіону не планувалося. У приватній розмові з The New York Times один із високопосадовців пояснив, що це "покарання Німеччини" за її заяви щодо війни в Ірані.

