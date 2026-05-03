Конгрес може завадити Трампу вивести війська з ФРН, бо є нюанс

Хоча президент США Дональд Трамп прагне радикально скоротити чисельність американських військ у Європі, його план може зазнати невдачі. Причиною можуть стати юридичні бар'єри, встановлені Конгресом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News .

Згідно з останнім оборонним законопроєктом, Пентагон не має права знижувати чисельність військових у Європі нижче позначки у 76 000 осіб. Для будь-якого скорочення адміністрація повинна подати детальну оцінку ризиків. Білий дім має довести, що такий крок не зашкодить безпеці США чи інтересам НАТО.

Законодавці не можуть накласти пряме вето. Але вони контролюють гроші. Конгрес здатний обмежити фінансування передислокації або встановити нездійсненні умови й це фактично паралізує процес виведення сил.

"Ця норма не забороняє адміністрації опускатися нижче 76 000, але встановлює перепони, які їй доведеться подолати", - пояснив у коментарі Fox News Джефф Ратке, президент Американсько-німецького інституту при Університеті Джонса Гопкінса.

Де розміщені сили США: цифри та країни

Зараз основний тягар логістики лежить на трьох європейських державах.

Розподіл сил США в ключових точках Європи:

Німеччина: близько 36 000 військових.

Італія: приблизно 13 000 військових.

Іспанія: близько 4 000 військових.

Саме в Німеччині та Італії розташовані найбільші логістичні центри. Трамп незадоволений позицією цих країн щодо Ірану. Проте обмеження Конгресу стосуються загальної кількості військ у Європі, а не розгортань у конкретних державах. Це залишає президенту простір для маневру: він може переміщувати сили між країнами, не порушуючи загальний ліміт.

Стратегічний ризик: Росія та африканський фронт

Експерти застерігають від поспішних рішень. Політичні мотиви не повинні переважати над військовою стратегією. Бази в Європі - це не просто казарми, а складна інфраструктура для швидкого реагування.

Сет Джонс, аналітик Центру стратегічних і міжнародних досліджень, вважає, що президент має повноваження для перекидання військ. Але він ставить під сумнів доцільність таких дій.

Він нагадав про важливість бази Рота в Іспанії для операцій у Північній Африці. Також Джонс акцентував на загрозі зі Сходу.

Чому бази в Європі критично важливі:

Російська загроза: агресія Кремля у Східній Європі залишається серйозною.

Захист від ударів: деякі бази в Німеччині розташовані поза зоною досяжності російських ракет.

Логістика: переміщення такої кількості сил коштуватиме мільярди доларів.

Логістичні труднощі та опір Конгресу роблять виведення військ майже неможливим у короткостроковій перспективі. А будь-яка спроба Трампа обійти закон призведе до затяжної політичної війни всередині Вашингтона, підсумовується у матеріалі.