"Це сигнал для Путіна": у партії Трампа шоковані виводом військ з Німеччини

Президент США Дональд Трамп зіткнувся з несподіваною опозицією всередині власної партії через плани послабити присутність США в Європі. Провідні республіканці виступили категорично проти наміру президента вивести американський контингент із Німеччини, яка є ключовим союзником НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek .

У партії Трампа впевнені, що такий крок розв'яже руки Кремлю. Скорочення сил у Європі стане фатальною помилкою і підірве систему колективного стримування агресії.

"Ми дуже стурбовані рішенням вивести американську бригаду з Німеччини", — заявили сенатор Роджер Вікер та представник Майк Роджерс.

Вікер очолює Комітет Сенату з питань збройних сил, а Роджерс - аналогічний орган у Палаті представників. На їхню думку, Вашингтон не має права демонструвати слабкість.

"Передчасне скорочення передової присутності Америки в Європі до повного реалізації цих можливостей ризикує підірвати стримування та надіслати неправильний сигнал Володимиру Путіну", - йдеться у повній заяві законодавців.

Альтернативний план: рух на Схід

Законодавці пропонують не забирати солдатів додому, а передислокувати їх ближче до потенційного фронту. Це посилить безпеку союзників, які безпосередньо межують із Росією.

У Республіканській партії вважають, що США мають залишатися лідером оборонного альянсу. Послаблення позицій у Німеччині може спровокувати Росію на нову ескалацію у війні проти України.

Політичний тиск та війна в Ірані

Критика з боку соратників звучить на тлі іншого конфлікту - війни в Ірані. Ця кампанія триває вже три місяці й вона вкрай непопулярна серед виборців, зазначає видання.

Згідно з опитуванням ABC News/Washington Post/Ipsos, ситуація для Білого дому виглядає невтішною: