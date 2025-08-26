Мерц попередив про наслідки для РФ, якщо Путін не зустрінеться із Зеленським

"Ми разом висловили сподівання, що протягом двох тижнів відбудеться зустріч Зеленського та Путіна... Якщо така зустріч не відбудеться, як було узгоджено між Трампом (президентом США) та Путіним, то м'яч знову опиниться на нашому боці, я маю на увазі європейців та американців", - сказав Мерц.

Канцлер підкреслив, що у випадку зриву зустрічі США та країни Європи знову змушені будуть зібратися для обговорення подальших дій.

Одним із варіантів у такому випадку він назвав посилення санкцій проти Росії.

