Мерц попередив про наслідки для РФ, якщо Путін не зустрінеться із Зеленським

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц попередив про можливе посилення санкцій проти Росії, якщо зустріч між диктатором Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським не відбудеться найближчим часом.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Мерц заявив на прес-конференції з канадським прем'єр-міністром Марком Кенрі.
"Ми разом висловили сподівання, що протягом двох тижнів відбудеться зустріч Зеленського та Путіна... Якщо така зустріч не відбудеться, як було узгоджено між Трампом (президентом США) та Путіним, то м'яч знову опиниться на нашому боці, я маю на увазі європейців та американців", - сказав Мерц.
Канцлер підкреслив, що у випадку зриву зустрічі США та країни Європи знову змушені будуть зібратися для обговорення подальших дій.
Одним із варіантів у такому випадку він назвав посилення санкцій проти Росії.
Ідея провести зустріч Володимира Зеленського з Володимиром Путіним з’явилася після переговорів президента США Дональда Трампа з російським диктатором на Алясці.
Для організації саміту нині розглядають кілька варіантів майданчиків, і США, за даними ЗМІ, віддають перевагу Будапешту як нейтральній локації. Водночас відомо, що Кремль пропонував провести переговори у Москві, проте український президент відмовився.
Крім того, Росія висунула низку нових умов для можливих переговорів. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Путін начебто готовий зустрітися із Зеленським, але лише за умови ретельного опрацювання всіх питань, які можуть виноситися на рівень глав держав.
Володимир Зеленський своєю чергою наголосив, що саме Росія чинить перепони для проведення зустрічі. Він підкреслив, що Україна, на відміну від Кремля, не уникає переговорів і готова до них у будь-якому форматі.