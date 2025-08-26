Мерц предупредил о последствиях для РФ, если Путин не встретится с Зеленским

Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил о возможном усилении санкций против России, если встреча между диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским не состоится в ближайшее время.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Мерц заявил на пресс-конференции с канадским премьер-министром Марком Кенри.
"Мы вместе выразили надежду, что в течение двух недель состоится встреча Зеленского и Путина... Если такая встреча не состоится, как было согласовано между Трампом (президентом США) и Путиным, то мяч снова окажется на нашей стороне, я имею в виду европейцев и американцев", - сказал Мерц.
Канцлер подчеркнул, что в случае срыва встречи США и страны Европы снова вынуждены будут собраться для обсуждения дальнейших действий.
Одним из вариантов в таком случае он назвал усиление санкций против России.
Идея провести встречу Владимира Зеленского с Владимиром Путиным появилась после переговоров президента США Дональда Трампа с российским диктатором на Аляске.
Для организации саммита сейчас рассматривают несколько вариантов площадок, и США, по данным СМИ, отдают предпочтение Будапешту как нейтральной локации. В то же время известно, что Кремль предлагал провести переговоры в Москве, однако украинский президент отказался.
Кроме того, Россия выдвинула ряд новых условий для возможных переговоров. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Путин якобы готов встретиться с Зеленским, но только при условии тщательной проработки всех вопросов, которые могут выноситься на уровень глав государств.
Владимир Зеленский в свою очередь отметил, что именно Россия создает препятствия для проведения встречи. Он подчеркнул, что Украина, в отличие от Кремля, не избегает переговоров и готова к ним в любом формате.