Мерц оцінив перспективи миру в Україні після перемовин у Женеві
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оцінив перспективи завершення війни в Україні після перемовин у Женеві заявивши, що "мир не настане за одну ніч".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мерца, яку наводить The Guardian.
Мерц заявив, що, попри те що під час переговорів у Женеві вдалося "з’ясувати деякі питання", шлях до завершення війни залишається тривалим.
За його словами, "ми також знаємо: мир в Україні не настане за одну ніч".
Канцлер Німеччини чітко дав зрозуміти, що з Європою необхідно консультуватися та погодитися на будь-який мирний план для України, враховуючи його наслідки для європейської безпеки.
Мерц також закликав Росію сісти за стіл переговорів і брати більш активну участь у процесі пошуку дипломатичного вирішення.
"Для нас важливо, щоб не було мирного плану для України, якщо ми не дамо своєї згоди на питання, які впливають на європейські інтереси та європейський суверенітет", - наголосив він.
Переговори у Женеві щодо мирного плану
Нагадаємо, вчора, 23 листопада, у Женеві провели перший раунд перемовин між делегаціями України та США щодо узгодження мирного плану, який має завершити війну, розв’язану Росією.
Сторони заявили, що підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру.
За підсумками обговорень у Женеві державний секретар США Марко Рубіо сказав, що Вашингтон внесе "деякі корективи" до свого мирного плану.
Вже сьогодні хід переговорів прокоментував президент США Дональд Трамп. За його словами, щось хороше справді може статися.
А президент Володимир Зеленський анонсував повноцінну доповідь української делегації по переговорах у Женеві щодо плану завершення війни.
Що змінилось після перемовин у Женеві - читайте у матеріалі РБК-Україна.