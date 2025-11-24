ua en ru
Мерц оценил перспективы мира в Украине после переговоров в Женеве

Понедельник 24 ноября 2025 15:43
Мерц оценил перспективы мира в Украине после переговоров в Женеве Фото: канцлер Германии Фридрих Мерц (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Канцлер Германии Фридрих Мерц оценил перспективы завершения войны в Украине после переговоров в Женеве заявив, что "мир не наступит за одну ночь".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мерца, которое приводит The Guardian.

Мерц заявил, что, несмотря на то что во время переговоров в Женеве удалось "выяснить некоторые вопросы", путь к завершению войны остается длительным.

По его словам, "мы также знаем: мир в Украине не наступит за одну ночь".

Канцлер Германии четко дал понять, что с Европой необходимо консультироваться и согласиться на любой мирный план для Украины, учитывая его последствия для европейской безопасности.

Мерц также призвал Россию сесть за стол переговоров и принимать более активное участие в процессе поиска дипломатического решения.

"Для нас важно, чтобы не было мирного плана для Украины, если мы не дадим своего согласия на вопросы, которые влияют на европейские интересы и европейский суверенитет", - подчеркнул он.

Переговоры в Женеве по мирному плану

Напомним, вчера, 23 ноября, в Женеве провели первый раунд переговоров между делегациями Украины и США по согласованию мирного плана, который должен завершить войну, развязанную Россией.

Стороны заявили, что подготовили обновленный и доработанный рамочный документ по миру.

По итогам обсуждений в Женеве государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что Вашингтон внесет "некоторые коррективы" в свой мирный план.

Уже сегодня ход переговоров прокомментировал президент США Дональд Трамп. По его словам, что-то хорошее действительно может произойти.

А президент Владимир Зеленский анонсировал полноценный доклад украинской делегации по переговорам в Женеве по плану завершения войны.

Что изменилось после переговоров в Женеве - читайте в материале РБК-Украина.

