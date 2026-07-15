Мерц назвав країни, яким загрожує нова агресія Росії

За його словами, кремлівські плани експансії виходять далеко за межі нинішньої війни. Мерц підкреслив, що Москва розглядає ширший контур для майбутніх ударів.

"Ми бачимо очевидну підготовку Росії до подальшої агресії. Вона виходить далеко за межі України: загрожує країнам Балтії, загрожує Молдові, загрожує іншим частинам Європи", - наголосив німецький канцлер.

Гібридна війна проти Німеччини

Німеччина, через своє стратегічне розташування в самому центрі європейського континенту, вже відчуває на собі ворожі дії Кремля. Мерц перелічив ключові прояви російського впливу у країні:

масштабні диверсії на німецькій території;

постійні спроби шпигунства;

кібератаки на критичні інформаційні мережі.

"Ми не живемо у стані війни, але ми вже не живемо й у мирі", - констатував канцлер.

Він додав, що через ці загрози ФРН змушена екстрено та швидкими темпами відновлювати власну обороноздатність.

Коментуючи ризики того, що РФ може скористатися часом, поки Європа переозброюється, політик висловив упевненість у силі Альянсу. На його думку, НАТО все ще зберігає достатній рівень стримування, а всередині блоку є повна згода щодо необхідності зміцнення оборони.