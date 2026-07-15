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Мерц назвал страны, которым угрожает новая агрессия России

17:59 15.07.2026 Ср
2 мин
Канцлер перечислил уже имеющиеся проявления российского влияния
aimg Валерий Ульяненко
Фото: канцлер Германии Фридрих Мерц (Getty Images)

Россия активно готовится к масштабному расширению военной агрессии в Европе, под угрозой оказался целый ряд стран.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц во время пресс-конференции в Берлине.

По его словам, кремлевские планы экспансии выходят за рамки нынешней войны. Мерц подчеркнул, что Москва рассматривает более широкий контур для будущих ударов.

"Мы видим очевидную подготовку России к дальнейшей агрессии. Она выходит далеко за пределы Украины: угрожает странам Балтии, угрожает Молдове, угрожает другим частям Европы", - подчеркнул немецкий канцлер.

Гибридная война против Германии

Германия, из-за своего стратегического расположения в самом центре европейского континента, уже ощущает на себе вражеские действия Кремля. Мерц перечислил ключевые проявления российского влияния в стране:

  • масштабные диверсии на немецкой территории;
  • постоянные попытки шпионажа;
  • кибератаки на критические информационные сети.

"Мы не живем в состоянии войны, но мы уже не живем и в мире", - констатировал канцлер.

Он добавил, что из-за этих угроз ФРГ вынуждена экстренно и быстрыми темпами восстанавливать собственную обороноспособность.

Комментируя риски того, что РФ может воспользоваться временем, пока Европа перевооружается, политик выразил уверенность в силе Альянса. По его мнению, НАТО все еще сохраняет достаточный уровень сдерживания, а внутри блока есть полное согласие на необходимость укрепления обороны.

Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что владеет разведывательной информацией о новых агрессивных намерениях России. По его словам, российский диктатор стремится проверить крепость единства стран НАТО.

В то же время глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава ожидает возможную российскую провокацию, в которой Москва может использовать украинские беспилотники.

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