Мерц назвал страны, которым угрожает новая агрессия России

Россия активно готовится к масштабному расширению военной агрессии в Европе, под угрозой оказался целый ряд стран.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц во время пресс-конференции в Берлине.
По его словам, кремлевские планы экспансии выходят за рамки нынешней войны. Мерц подчеркнул, что Москва рассматривает более широкий контур для будущих ударов.
"Мы видим очевидную подготовку России к дальнейшей агрессии. Она выходит далеко за пределы Украины: угрожает странам Балтии, угрожает Молдове, угрожает другим частям Европы", - подчеркнул немецкий канцлер.
Германия, из-за своего стратегического расположения в самом центре европейского континента, уже ощущает на себе вражеские действия Кремля. Мерц перечислил ключевые проявления российского влияния в стране:
"Мы не живем в состоянии войны, но мы уже не живем и в мире", - констатировал канцлер.
Он добавил, что из-за этих угроз ФРГ вынуждена экстренно и быстрыми темпами восстанавливать собственную обороноспособность.
Комментируя риски того, что РФ может воспользоваться временем, пока Европа перевооружается, политик выразил уверенность в силе Альянса. По его мнению, НАТО все еще сохраняет достаточный уровень сдерживания, а внутри блока есть полное согласие на необходимость укрепления обороны.
Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что владеет разведывательной информацией о новых агрессивных намерениях России. По его словам, российский диктатор стремится проверить крепость единства стран НАТО.
В то же время глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава ожидает возможную российскую провокацию, в которой Москва может использовать украинские беспилотники.