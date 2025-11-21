Мерц у найближчі години обговорить з Трампом та Зеленським мирний план, - Bild

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сьогодні, 21 листопада, скасував низку зустрічей, щоб обговорити з президентом України Володимиром Зеленським та американським лідером Дональдом Трампом новий мирний план.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
За даними видання, Мерц раптово скасував низку зустрічей, щоб провести "внутрішні консультації та заплановані телефонні переговори щодо ситуації в Україні".
Також повідомляється, що канцлер Німеччини попросив голову Федеральної канцелярії Торстена Фрая замінити його на одному із заходів.
Мерц проведе переговори з президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським. Про зміст телефонних розмов буде повідомлено "тільки за погодженням із співрозмовниками".
За даними Bild, йтиметься про 28-пунктний мирний план Трампа, який вимагає від України серйозних поступок.
Протягом останнього місяця спецпредставник президента США Стів Віткофф і держсекретар Марко Рубіо працювали над мирним планом щодо України, обговорюючи його з російською стороною.
Вчора стало відомо, що президент Володимир Зеленський ознайомився з пропозиціями, провівши переговори з міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом.
За даними ЗМІ, документ має 28 пунктів. Білий дім не підтверджує і не розкриває цих пунктів, але заявляє, що план підтримує президент Дональд Трамп і вважає його прийнятним для обох сторін.
Європейські лідери вже назвали план Трампа "капітуляцією України" через відсутність реальних поступок Росії і готують свій варіант щодо кроків для врегулювання російсько-української війни.
Більше про "мирний план США", його деталі, а також "агресивний графік" – у матеріалі РБК-Україна.