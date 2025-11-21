Мерц в ближайшие часы обсудит с Трампом и Зеленским мирный план, - Bild

Что известно о "мирном плане" США

В течение последнего месяца спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио работали над мирным планом по Украине, обсуждая его с российской стороной.

Вчера стало известно, что президент Владимир Зеленский ознакомился с предложениями, проведя переговоры с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом.

По данным СМИ, документ имеет 28 пунктов. Белый дом не подтверждает и не раскрывает этих пунктов, но заявляет, что план поддерживает президент Дональд Трамп и считает его приемлемым для обеих сторон.

Европейские лидеры уже назвали план Трампа "капитуляцией Украины" из-за отсутствия реальных уступок России и готовят свой вариант относительно шагов для урегулирования российско-украинской войны.

Больше о "мирном плане США", его деталях, а также "агрессивном графике" - в материале РБК-Украина.