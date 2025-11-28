Мерц і прем'єр Словенії пройшлися по Орбану за його поїздку до Путіна

Мерц підкреслив, що лідери країн Євросоюзу "вже багато років знають про позицію Орбана". Канцлер нагадав, що прем'єр Угорщини раніше відвідував Москву всього через кілька днів після початку угорського головування в ЄС, і такий візит був невдалим, він супроводжувався жорстокими ударами по Україні.

"Він подорожує без європейського мандата і не консультуючись із нами", - наголосив глава німецького уряду.

Своєю чергою Голоб зазначив, що Орбан "уже деякий час не грає в європейській команді, і цей візит укладається в таку логіку".