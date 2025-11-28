Мерц і прем'єр Словенії пройшлися по Орбану за його поїздку до Путіна

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вирушив на переговори до російського диктатора Володимира Путіна в Москву без європейського мандата.
Про це на прес-конференції заявили канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і прем'єр Словенії Роберт Голоб, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Мерц підкреслив, що лідери країн Євросоюзу "вже багато років знають про позицію Орбана". Канцлер нагадав, що прем'єр Угорщини раніше відвідував Москву всього через кілька днів після початку угорського головування в ЄС, і такий візит був невдалим, він супроводжувався жорстокими ударами по Україні.
"Він подорожує без європейського мандата і не консультуючись із нами", - наголосив глава німецького уряду.
Своєю чергою Голоб зазначив, що Орбан "уже деякий час не грає в європейській команді, і цей візит укладається в таку логіку".
Нагадаємо, сьогодні, 28 листопада, прем'єр Угорщини Віктор Орбан прилетів до Москви і зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.
Під час зустрічі глава угорського уряду висловив надію, що мирний план США призведе до завершення війни, а також висловив готовність організувати мирні переговори в Угорщині.
Водночас Путін розповів про те, як відносини Москви і Будапешта розвиваються, "незважаючи на труднощі".
Також голова Кремля підтвердив готовність зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у Будапешті.
Варто зауважити, що Угорщина вносить деструктив у єдність Європи перед лицем російської агресії. Зокрема, 22 листопада Орбан заявив, що Угорщина не підтримує будь-які ініціативи, які стосуються допомоги Україні від Євросоюзу.