Мерц и премьер Словении прошлись по Орбану за его поездку к Путину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправился на переговоры к российскому диктатору Владимиру Путину в Москву без европейского мандата.
Об этом на пресс-конференции заявили канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Словении Роберт Голоб, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Мерц подчеркнул, что лидеры стран Евросоюза "уже много лет знают о позиции Орбана". Канцлер напомнил, что премьер Венгрии ранее посещал Москву всего через несколько дней после начала венгерского председательства в ЕС, и такой визит был неудачным, он сопровождался жестокими ударами по Украине.
"Он путешествует без европейского мандата и не консультируясь с нами", - подчеркнул глава немецкого правительства.
В свою очередь Голоб отметил, что Орбан "уже некоторое время не играет в европейской команде, и этот визит укладывается в такую логику".
Напомним, сегодня, 28 ноября, премьер Венгрии Виктор Орбан прилетел в Москву и встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.
В ходе встречи глава венгерского правительства выразил надежду, что мирный план США приведет к завершению войны, а также выразил готовность организовать мирные переговоры в Венгрии.
При этом Путин рассказал о том, как отношения Москвы и Будапешта развиваются, "несмотря на трудности".
Также глава Кремля подтвердил готовность встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште.
Стоит заметить, что Венгрия вносит деструктив в единстве Европы перед лицом российской агрессии. В частности, 22 ноября Орбан заявил, что Венгрия не поддерживает любые инициативы, которые касаются помощи Украине от Евросоюза.