RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Мерц и премьер Словении прошлись по Орбану за его поездку к Путину

Фото: премьер Венгрии Виктор Орбан и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправился на переговоры к российскому диктатору Владимиру Путину в Москву без европейского мандата.

Об этом на пресс-конференции заявили канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Словении Роберт Голоб, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Мерц подчеркнул, что лидеры стран Евросоюза "уже много лет знают о позиции Орбана". Канцлер напомнил, что премьер Венгрии ранее посещал Москву всего через несколько дней после начала венгерского председательства в ЕС, и такой визит был неудачным, он сопровождался жестокими ударами по Украине. 

"Он путешествует без европейского мандата и не консультируясь с нами", - подчеркнул глава немецкого правительства. 

В свою очередь Голоб отметил, что Орбан "уже некоторое время не играет в европейской команде, и этот визит укладывается в такую логику". 

Визит Орбана к Путину

Напомним, сегодня, 28 ноября, премьер Венгрии Виктор Орбан прилетел в Москву и встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

В ходе встречи глава венгерского правительства выразил надежду, что мирный план США приведет к завершению войны, а также выразил готовность организовать мирные переговоры в Венгрии.

При этом Путин рассказал о том, как отношения Москвы и Будапешта развиваются, "несмотря на трудности".

Также глава Кремля подтвердил готовность встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште.

Стоит заметить, что Венгрия вносит деструктив в единстве Европы перед лицом российской агрессии. В частности, 22 ноября Орбан заявил, что Венгрия не поддерживает любые инициативы, которые касаются помощи Украине от Евросоюза.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинРоссийская ФедерацияМоскваВенгрияВиктор Орбан