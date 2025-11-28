Мерц і прем'єр Словенії пройшлися по Орбану за його поїздку до Путіна

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вирушив на переговори до російського диктатора Володимира Путіна в Москву без європейського мандата.

Про це на прес-конференції заявили канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і прем'єр Словенії Роберт Голоб, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Мерц підкреслив, що лідери країн Євросоюзу "вже багато років знають про позицію Орбана". Канцлер нагадав, що прем'єр Угорщини раніше відвідував Москву всього через кілька днів після початку угорського головування в ЄС, і такий візит був невдалим, він супроводжувався жорстокими ударами по Україні.

"Він подорожує без європейського мандата і не консультуючись із нами", - наголосив глава німецького уряду.

Своєю чергою Голоб зазначив, що Орбан "уже деякий час не грає в європейській команді, і цей візит укладається в таку логіку".