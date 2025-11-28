Мерц и премьер Словении прошлись по Орбану за его поездку к Путину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправился на переговоры к российскому диктатору Владимиру Путину в Москву без европейского мандата.

Об этом на пресс-конференции заявили канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Словении Роберт Голоб, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Мерц подчеркнул, что лидеры стран Евросоюза "уже много лет знают о позиции Орбана". Канцлер напомнил, что премьер Венгрии ранее посещал Москву всего через несколько дней после начала венгерского председательства в ЕС, и такой визит был неудачным, он сопровождался жестокими ударами по Украине.

"Он путешествует без европейского мандата и не консультируясь с нами", - подчеркнул глава немецкого правительства.

В свою очередь Голоб отметил, что Орбан "уже некоторое время не играет в европейской команде, и этот визит укладывается в такую логику".