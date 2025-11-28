ua en ru
Мерц и премьер Словении прошлись по Орбану за его поездку к Путину

Берлин, Пятница 28 ноября 2025 15:36
UA EN RU
Мерц и премьер Словении прошлись по Орбану за его поездку к Путину Фото: премьер Венгрии Виктор Орбан и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправился на переговоры к российскому диктатору Владимиру Путину в Москву без европейского мандата.

Об этом на пресс-конференции заявили канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Словении Роберт Голоб, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Мерц подчеркнул, что лидеры стран Евросоюза "уже много лет знают о позиции Орбана". Канцлер напомнил, что премьер Венгрии ранее посещал Москву всего через несколько дней после начала венгерского председательства в ЕС, и такой визит был неудачным, он сопровождался жестокими ударами по Украине.

"Он путешествует без европейского мандата и не консультируясь с нами", - подчеркнул глава немецкого правительства.

В свою очередь Голоб отметил, что Орбан "уже некоторое время не играет в европейской команде, и этот визит укладывается в такую логику".

Визит Орбана к Путину

Напомним, сегодня, 28 ноября, премьер Венгрии Виктор Орбан прилетел в Москву и встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

В ходе встречи глава венгерского правительства выразил надежду, что мирный план США приведет к завершению войны, а также выразил готовность организовать мирные переговоры в Венгрии.

При этом Путин рассказал о том, как отношения Москвы и Будапешта развиваются, "несмотря на трудности".

Также глава Кремля подтвердил готовность встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште.

Стоит заметить, что Венгрия вносит деструктив в единстве Европы перед лицом российской агрессии. В частности, 22 ноября Орбан заявил, что Венгрия не поддерживает любые инициативы, которые касаются помощи Украине от Евросоюза.

Владимир Путин Российская Федерация Москва Венгрия Виктор Орбан
