Мерц готує лист і подарунок до дня народження Трампа, - ЗМІ

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц надішле Дональду Трампу рукописного листа на 80-річчя і особисто вручить подарунок на саміті G7.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel .

Що планує Мерц

Рукописний лист буде доставлений до Білого дому через кур'єра до 14 червня - дня народження Трампа. Особистий подарунок канцлер вручить у понеділок на саміті G7 в Евіані на Женевському озері. Що саме - в урядових колах не розкривають.

Як Трамп святкує 80-річчя

14 червня Трамп відзначає день народження масштабним заходом на Південній галявині Білого дому. Організація UFC проводить там сім боїв змішаних єдиноборств, захід очікує понад 100 000 глядачів, а UFC покриває його вартість, яка оцінюється в 60 мільйонів доларів.

Бої у восьмикутній клітці - "Октагоні" - вже кілька місяців викликають суперечки: критики вказують на небезпеку для здоров'я спортсменів і недоречність такого шоу на території Білого дому.

Після святкування Трамп того ж вечора летить до Франції на G7.

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Попередні подарунки

Мерц вже кілька разів дарував Трампу незвичайні подарунки. Під час першого візиту він привіз копію свідоцтва про народження діда американського президента із Кальштадта в Пфальці та гольф-ключку. У березні - точну копію договору про дружбу і торгівлю між США та Пруссією 1785 року.