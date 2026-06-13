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Мерц готує лист і подарунок до дня народження Трампа, - ЗМІ

04:19 13.06.2026 Сб
2 хв
Як канцлер Німеччини планує привітати Дональда Трампа з 80-річчям?
aimg Катерина Коваль
Мерц готує лист і подарунок до дня народження Трампа, - ЗМІ Фото: канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц надішле Дональду Трампу рукописного листа на 80-річчя і особисто вручить подарунок на саміті G7.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.

Що планує Мерц

Рукописний лист буде доставлений до Білого дому через кур'єра до 14 червня - дня народження Трампа. Особистий подарунок канцлер вручить у понеділок на саміті G7 в Евіані на Женевському озері. Що саме - в урядових колах не розкривають.

Як Трамп святкує 80-річчя

14 червня Трамп відзначає день народження масштабним заходом на Південній галявині Білого дому. Організація UFC проводить там сім боїв змішаних єдиноборств, захід очікує понад 100 000 глядачів, а UFC покриває його вартість, яка оцінюється в 60 мільйонів доларів.

Бої у восьмикутній клітці - "Октагоні" - вже кілька місяців викликають суперечки: критики вказують на небезпеку для здоров'я спортсменів і недоречність такого шоу на території Білого дому.

Після святкування Трамп того ж вечора летить до Франції на G7.

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Попередні подарунки

Мерц вже кілька разів дарував Трампу незвичайні подарунки. Під час першого візиту він привіз копію свідоцтва про народження діда американського президента із Кальштадта в Пфальці та гольф-ключку. У березні - точну копію договору про дружбу і торгівлю між США та Пруссією 1785 року.

Відносини між двома лідерами суттєво охолонули після різкої критики Мерца на адресу американської війни з Іраном. У відповідь Трамп оголосив про виведення американських військ із Німеччини. Двостороння зустріч на полях G7 вважається вірогідною, але поки не підтверджена.

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Сполучені Штати Америки G7 Дональд Трамп Фрідріх Мерц
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