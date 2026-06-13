Мерц готує лист і подарунок до дня народження Трампа, - ЗМІ
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц надішле Дональду Трампу рукописного листа на 80-річчя і особисто вручить подарунок на саміті G7.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.
Що планує Мерц
Рукописний лист буде доставлений до Білого дому через кур'єра до 14 червня - дня народження Трампа. Особистий подарунок канцлер вручить у понеділок на саміті G7 в Евіані на Женевському озері. Що саме - в урядових колах не розкривають.
Як Трамп святкує 80-річчя
14 червня Трамп відзначає день народження масштабним заходом на Південній галявині Білого дому. Організація UFC проводить там сім боїв змішаних єдиноборств, захід очікує понад 100 000 глядачів, а UFC покриває його вартість, яка оцінюється в 60 мільйонів доларів.
Бої у восьмикутній клітці - "Октагоні" - вже кілька місяців викликають суперечки: критики вказують на небезпеку для здоров'я спортсменів і недоречність такого шоу на території Білого дому.
Після святкування Трамп того ж вечора летить до Франції на G7.
Попередні подарунки
Мерц вже кілька разів дарував Трампу незвичайні подарунки. Під час першого візиту він привіз копію свідоцтва про народження діда американського президента із Кальштадта в Пфальці та гольф-ключку. У березні - точну копію договору про дружбу і торгівлю між США та Пруссією 1785 року.
Відносини між двома лідерами суттєво охолонули після різкої критики Мерца на адресу американської війни з Іраном. У відповідь Трамп оголосив про виведення американських військ із Німеччини. Двостороння зустріч на полях G7 вважається вірогідною, але поки не підтверджена.