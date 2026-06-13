Мерц готовит письмо и подарок ко дню рождения Трампа, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel .

Что планирует Мерц

Рукописное письмо будет доставлено в Белый дом через курьера до 14 июня - дня рождения Трампа. Личный подарок канцлер вручит в понедельник на саммите G7 в Эвиане на Женевском озере. Что именно - в правительственных кругах не раскрывают.

Как Трамп празднует 80-летие

14 июня Трамп отмечает день рождения масштабным мероприятием на Южной лужайке Белого дома. Организация UFC проводит там семь боев смешанных единоборств, мероприятие ожидает более 100 000 зрителей, а UFC покрывает его стоимость, которая оценивается в 60 миллионов долларов.

Бои в восьмиугольной клетке - "Октагоне" - уже несколько месяцев вызывают споры: критики указывают на опасность для здоровья спортсменов и неуместность такого шоу на территории Белого дома.

После празднования Трамп в тот же вечер летит во Францию на G7.

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Предыдущие подарки

Мерц уже несколько раз дарил Трампу необычные подарки. Во время первого визита он привез копию свидетельства о рождении деда американского президента из Кальштадта в Пфальце и гольф-клюшку. В марте - точную копию договора о дружбе и торговле между США и Пруссией 1785 года.