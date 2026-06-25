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Мерц у Гданську пояснив полякам, чому треба підтримувати Україну

15:26 25.06.2026 Чт
3 хв
Мерц провів паралель між німецько-польським миром і майбутнім України в Європі
aimg Ірина Глухова
Фото: канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (Getty Images)

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц чітко пояснив, чому Європа стоїть поруч з Україною та провів паралель між післявоєнним примиренням Німеччини з Польщею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Мерца на Конференції з відновлення України у польському Гданську.

Мерц звернувся до поляків

Свій виступ на конференції, на яку через конфлікт навколо історичних питань не приїхав президент України Володимир Зеленський, Фрідріх Мерц розпочав зі згадки про німецько-польське примирення.

Звернувшись до прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска канцлер нагадав, що саме тут, у Гданську, 87 років тому розпочалася Друга світова війна.

"35 років тому Німеччина і Польща підписали Договір про добросусідство. Ця річниця є знаковою для німецько-польських відносин", - заявив канцлер.

Він також подякував польському народові за те, що після трагедії Другої світової війни між двома країнами вдалося досягти миру та добросусідства.

"Протягом цих 35 років поляки й німці довели, що навіть після жахливих злочинів, які німці скоїли в Польщі та проти польського народу між 1939 і 1945 роками, мир, добросусідство і дружба можливі. Я глибоко вдячний польському народові за це", - сказав Мерц.

Чому Європа підтримує Україну

Канцлер Німеччини наголосив, що європейські країни підтримують Україну не лише заради безпеки, а й заради захисту свободи.

"Сьогодні ж загальна картина така: ми, європейці, стоїмо пліч-о-пліч не лише для того, щоб захищати безпеку чи добробут на нашому континенті. Ми стоїмо пліч-о-пліч, щоб захищати свободу в Європі. Саме тому ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною", - заявив Мерц.

Що відомо про конференцію у Гданську та чому Зеленський не поїхав

Сьогодні, 25 червня, у польському Гданську стартувала Конференція з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference 2026).

Захід триватиме два дні і збере до 5 тисяч учасників - лідерів держав, представників урядів, міжнародних фінансових інституцій та бізнесу.

Українську делегацію очолила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко - замість президента Володимира Зеленського, який відмовився від участі.

Причина - загострення відносин між Варшавою і Києвом після того, як Зеленський присвоїв одному з підрозділів ЗСУ найменування "Героїв УПА".

Польська влада різко розкритикувала це рішення, а президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Зеленського ордена Білого Орла.

Утім, у польському уряді назвали правильним рішення Зеленського не відвідувати Конференцію.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав це "жестом деескалації напруги" і визнав, що між президентами двох країн останнім часом виникла непотрібна емоційна напруга.

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