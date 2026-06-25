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Мерц в Гданьске объяснил полякам, почему нужно поддерживать Украину

15:26 25.06.2026 Чт
2 мин
Мерц провел параллель между немецко-польским миром и будущим Украины в Европе
aimg Ирина Глухова
Фото: канцлер Германии Фридрих Мерц (Getty Images)

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц ясно объяснил, почему Европа стоит рядом с Украиной и провел параллель между послевоенным примирением Германии с Польшей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Мерца на Конференции по восстановлению Украины в польском Гданьске.

Мертвец обратился к полякам

Свое выступление на конференции, на которую из-за конфликта вокруг исторических вопросов не приехал президент Украины Владимир Зеленский , Фридрих Мерц начал с упоминания о немецко-польском примирении.

Обратившись к премьер-министру Польши Дональду Туску, канцлер напомнил, что именно здесь, в Гданьске, 87 лет назад началась Вторая мировая война.

"35 лет назад Германия и Польша подписали Договор о добрососедстве. Эта годовщина знаковая для немецко-польских отношений", - заявил канцлер.

Он также поблагодарил польского народа за то, что после трагедии Второй мировой войны между двумя странами удалось достичь мира и добрососедства.

"В течение этих 35 лет поляки и немцы доказали, что даже после ужасных преступлений, которые немцы совершили в Польше и против польского народа между 1939 и 1945 годами, мир, добрососедство и дружба возможны. Я глубоко благодарен польскому народу за это", - сказал Мерц.

Почему Европа поддерживает Украину

Канцлер Германии подчеркнул, что европейские страны поддерживают Украину не только ради безопасности, но и защиты свободы.

"Сегодня же общая картина такова: мы, европейцы, стоим бок о бок не только для того, чтобы защищать безопасность или благосостояние на нашем континенте. Мы стоим бок о бок, чтобы защищать свободу в Европе. Именно поэтому мы стоим бок о бок с Украиной", - заявил Мерц.

Что известно о конференции в Гданьске и почему Зеленский не уехал

Сегодня, 25 июня, в польском Гданьске стартовала Конференция по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference 2026).

Мероприятие продлится два дня и соберет до 5 тысяч участников - лидеров государств, представителей правительств, международных финансовых институтов и бизнеса.

Украинскую делегацию возглавила премьер-министр Украины Юлия Свириденко – вместо президента Владимира Зеленского , отказавшегося от участия.

Причина – обострение отношений между Варшавой и Киевом после того, как Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ наименование "Героев УПА".

Польские власти резко раскритиковали это решение, а президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла.

Впрочем, в польском правительстве назвали правильным решение Зеленского не посещать Конференцию.

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал это "жестом деэскалации напряжения" и признал , что между президентами двух стран в последнее время возникло ненужное эмоциональное напряжение.

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