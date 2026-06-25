Мертвец обратился к полякам

Свое выступление на конференции, на которую из-за конфликта вокруг исторических вопросов не приехал президент Украины Владимир Зеленский , Фридрих Мерц начал с упоминания о немецко-польском примирении.

Обратившись к премьер-министру Польши Дональду Туску, канцлер напомнил, что именно здесь, в Гданьске, 87 лет назад началась Вторая мировая война.

"35 лет назад Германия и Польша подписали Договор о добрососедстве. Эта годовщина знаковая для немецко-польских отношений", - заявил канцлер.

Он также поблагодарил польского народа за то, что после трагедии Второй мировой войны между двумя странами удалось достичь мира и добрососедства.

"В течение этих 35 лет поляки и немцы доказали, что даже после ужасных преступлений, которые немцы совершили в Польше и против польского народа между 1939 и 1945 годами, мир, добрососедство и дружба возможны. Я глубоко благодарен польскому народу за это", - сказал Мерц.

Почему Европа поддерживает Украину

Канцлер Германии подчеркнул, что европейские страны поддерживают Украину не только ради безопасности, но и защиты свободы.

"Сегодня же общая картина такова: мы, европейцы, стоим бок о бок не только для того, чтобы защищать безопасность или благосостояние на нашем континенте. Мы стоим бок о бок, чтобы защищать свободу в Европе. Именно поэтому мы стоим бок о бок с Украиной", - заявил Мерц.