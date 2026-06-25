Мерц в Гданьске объяснил полякам, почему нужно поддерживать Украину

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц ясно объяснил, почему Европа стоит рядом с Украиной и провел параллель между послевоенным примирением Германии с Польшей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Мерца на Конференции по восстановлению Украины в польском Гданьске.
Свое выступление на конференции, на которую из-за конфликта вокруг исторических вопросов не приехал президент Украины Владимир Зеленский , Фридрих Мерц начал с упоминания о немецко-польском примирении.
Обратившись к премьер-министру Польши Дональду Туску, канцлер напомнил, что именно здесь, в Гданьске, 87 лет назад началась Вторая мировая война.
"35 лет назад Германия и Польша подписали Договор о добрососедстве. Эта годовщина знаковая для немецко-польских отношений", - заявил канцлер.
Он также поблагодарил польского народа за то, что после трагедии Второй мировой войны между двумя странами удалось достичь мира и добрососедства.
"В течение этих 35 лет поляки и немцы доказали, что даже после ужасных преступлений, которые немцы совершили в Польше и против польского народа между 1939 и 1945 годами, мир, добрососедство и дружба возможны. Я глубоко благодарен польскому народу за это", - сказал Мерц.
Канцлер Германии подчеркнул, что европейские страны поддерживают Украину не только ради безопасности, но и защиты свободы.
"Сегодня же общая картина такова: мы, европейцы, стоим бок о бок не только для того, чтобы защищать безопасность или благосостояние на нашем континенте. Мы стоим бок о бок, чтобы защищать свободу в Европе. Именно поэтому мы стоим бок о бок с Украиной", - заявил Мерц.
Сегодня, 25 июня, в польском Гданьске стартовала Конференция по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference 2026).
Мероприятие продлится два дня и соберет до 5 тысяч участников - лидеров государств, представителей правительств, международных финансовых институтов и бизнеса.
Украинскую делегацию возглавила премьер-министр Украины Юлия Свириденко – вместо президента Владимира Зеленского , отказавшегося от участия.
Причина – обострение отношений между Варшавой и Киевом после того, как Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ наименование "Героев УПА".
Польские власти резко раскритиковали это решение, а президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла.
Впрочем, в польском правительстве назвали правильным решение Зеленского не посещать Конференцию.
Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал это "жестом деэскалации напряжения" и признал , что между президентами двух стран в последнее время возникло ненужное эмоциональное напряжение.