Мерц не видит причин для тревоги из-за планов Трампа сократить войска в Германии

22:30 09.05.2026 Сб
2 мин
Мерц прокомментировал вывод американских войск
aimg Сергей Козачук
Мерц не видит причин для тревоги из-за планов Трампа сократить войска в Германии Фото: канцлер Германии Фридрих Мерц (Getty Images)
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вывод части американских войск не является тревожным сигналом для европейской безопасности. По его мнению, прочность Альянса базируется на общих целях, а не только на количестве солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместный пресс-брифинг Фридриха Мерца с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном.

Позиция канцлера по НАТО

Мерц отметил, что сила НАТО зависит прежде всего от единства участников. Он убежден, что несмотря на сокращение контингента, стратегические интересы США и Европы остаются неизменными.

"Сила НАТО не зависит от численности присутствующих войск - а от того, есть ли единая цель. А у нас все еще общая цель. Я не сомневаюсь, что Америка очень заинтересована в том, чтобы иметь сильный "европейский" блок стран НАТО на своей стороне", - отметил канцлер.

Он также добавил, что Европа так же заинтересована в военной поддержке со стороны Вашингтона, поскольку перед партнерами стоят общие вызовы как на континенте, так и за его пределами.

Сокращение войск США в Европе

Напомним, дискуссии о целесообразности пребывания большого американского контингента в Европе активизировались в начале мая. Президент США Дональд Трамп официально подтвердил свои намерения, объявив о масштабной передислокации.

В частности, Трамп заявил, что США выведут более 5000 военнослужащих с территории ФРГ, мотивируя это решение недостаточными расходами европейских партнеров на коллективную оборону.

В то же время представители Пентагона были ошеломлены призывом Трампа сократить войска в Германии, поскольку такие заявления стали неожиданностью для оборонного ведомства.

Сейчас европейские союзники по НАТО готовятся к тому, что немецкий сценарий может стать прецедентом для всего континента. Эксперты ожидают новой волны сокращения присутствия сил США, которая, по прогнозам Bloomberg, может затронуть стратегические объекты в Италии и Испании.

