Мерц не видит причин для тревоги из-за планов Трампа сократить войска в Германии
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вывод части американских войск не является тревожным сигналом для европейской безопасности. По его мнению, прочность Альянса базируется на общих целях, а не только на количестве солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместный пресс-брифинг Фридриха Мерца с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном.
Позиция канцлера по НАТО
Мерц отметил, что сила НАТО зависит прежде всего от единства участников. Он убежден, что несмотря на сокращение контингента, стратегические интересы США и Европы остаются неизменными.
"Сила НАТО не зависит от численности присутствующих войск - а от того, есть ли единая цель. А у нас все еще общая цель. Я не сомневаюсь, что Америка очень заинтересована в том, чтобы иметь сильный "европейский" блок стран НАТО на своей стороне", - отметил канцлер.
Он также добавил, что Европа так же заинтересована в военной поддержке со стороны Вашингтона, поскольку перед партнерами стоят общие вызовы как на континенте, так и за его пределами.
Сокращение войск США в Европе
Напомним, дискуссии о целесообразности пребывания большого американского контингента в Европе активизировались в начале мая. Президент США Дональд Трамп официально подтвердил свои намерения, объявив о масштабной передислокации.
В частности, Трамп заявил, что США выведут более 5000 военнослужащих с территории ФРГ, мотивируя это решение недостаточными расходами европейских партнеров на коллективную оборону.
В то же время представители Пентагона были ошеломлены призывом Трампа сократить войска в Германии, поскольку такие заявления стали неожиданностью для оборонного ведомства.
Сейчас европейские союзники по НАТО готовятся к тому, что немецкий сценарий может стать прецедентом для всего континента. Эксперты ожидают новой волны сокращения присутствия сил США, которая, по прогнозам Bloomberg, может затронуть стратегические объекты в Италии и Испании.