Мерц не видит причин для тревоги из-за планов Трампа сократить войска в Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вывод части американских войск не является тревожным сигналом для европейской безопасности. По его мнению, прочность Альянса базируется на общих целях, а не только на количестве солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместный пресс-брифинг Фридриха Мерца с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном.

Позиция канцлера по НАТО

Мерц отметил, что сила НАТО зависит прежде всего от единства участников. Он убежден, что несмотря на сокращение контингента, стратегические интересы США и Европы остаются неизменными.

"Сила НАТО не зависит от численности присутствующих войск - а от того, есть ли единая цель. А у нас все еще общая цель. Я не сомневаюсь, что Америка очень заинтересована в том, чтобы иметь сильный "европейский" блок стран НАТО на своей стороне", - отметил канцлер.

Он также добавил, что Европа так же заинтересована в военной поддержке со стороны Вашингтона, поскольку перед партнерами стоят общие вызовы как на континенте, так и за его пределами.