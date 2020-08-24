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Мероприятия в Киеве прошли без правонарушений, - полиция

Киев, Понедельник 24 августа 2020 16:19
Мероприятия в Киеве прошли без правонарушений, - полиция
Фото: празднование Дня Независимости (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Массовые мероприятия в Киеве прошли спокойно

Массовые мероприятия в Киеве по поводу 29-й годовщины независимости Украины прошли без чрезвычайных происшествий. Правонарушений во время мероприятий не зафиксировали.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

По данным правоохранителей, участие в сегодняшних массовых мероприятиях в столице приняли около 20 тысяч человек. Безопасность обеспечивали 4500 сотрудников полиции, спасательной службы и Национальной гвардии.

"Все массовые мероприятия в столице прошли спокойно. Правонарушений допущено не было", - заявили в полиции.

Фото: празднование Дня Независимости (Виталий Носач / РБК-Украина)

Напомним, сегодня в Украине празднуют День Независимости; РБК-Украина собрало все подробности празднования 29-ой годовщины независимости в Киеве.

Как писало РБК-Украина, Папа Римский и мировые лидеры поздравили украинцев с 29-й годовщиной обретения независимости.

Кроме того, в День Независимости в Киеве перекрыли ряд улиц в районе проведения массовых мероприятий.

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