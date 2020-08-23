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Папа Римский и мировые лидеры поздравили Украину с Днем Независимости

Украина, Воскресенье 23 августа 2020 21:11
Папа Римский и мировые лидеры поздравили Украину с Днем Независимости
Фото: празднование Дня Независимости (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Завтра Украина будет праздновать 29-ю годовщину независимости

В понедельник, 24 августа, Украина будет праздновать 29-ю годовщину своей независимости. Мировые лидеры и Папа Римский Франциск поздравили Украину и украинцев с этим праздником.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Так, офис украинского президента Владимира Зеленского получил поздравления от президента США Дональда Трампа, французского лидера Эммануэля Макрона, президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, а также королевы Соединенного Королевства Елизаветы II.

Также поздравили Украину с годовщиной независимости президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга, президент Польши Анджей Дуда, лидер Венгрии Янош Адер, глава Словакии Зузана Чапутова и король Саудовской Аравии Салман бин Абдул-Азиз Аль Сауд.

Кроме того, Украину поздравили президент Италии Серджо Маттарелла, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси, президент Перу Мартин Вискарра Корнехо и много других мировых лидеров.

"Я очень счастлив, что Украина так высоко на повестке дня на международной арене. Уверен, что Украине есть чем удивить мир. И мы сделаем все, чтобы Украину знали как цветущую страну счастливых людей", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, завтра в Киеве состоится празднование 29-ой годовщины независимости Украины, в связи с чем будет ограничено движение столицей; РБК-Украина публиковало карту перекрытия дорог.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийпоздравлениеДень независимости Украины
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