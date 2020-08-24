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Заходи у Києві пройшли без правопорушень, - поліція

Київ, Понеділок 24 серпня 2020 16:19
Заходи у Києві пройшли без правопорушень, - поліція
Фото: святкування Дня Незалежності (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Масові заходи у Києві пройшли спокійно

Масові заходи у Києві до 29-ї річниці незалежності України пройшли без надзвичайних подій. Правопорушень під час заходів не зафіксували.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.

За даними правоохоронців, участь у сьогоднішніх масових заходах у столиці взяли близько 20 тисяч осіб. Безпеку забезпечували 4500 співробітників поліції, рятувальної служби та Національної гвардії.

"Всі масові заходи у столиці пройшли спокійно. Правопорушень допущено не було", - заявили в поліції.

Фото: святкування Дня Незалежності (Віталій Носач / РБК-Україна)

Нагадаємо, сьогодні в Україні святкують День Незалежності; РБК-Україна зібрало всі подробиці святкування 29-річниці незалежності у Києві.

Як писало РБК-Україна, Папа Римський та світові лідери привітали українців з 29-річницею здобуття незалежності.

Крім того, у День Незалежності в Києві перекрили ряд вулиць у районі проведення масових заходів.

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