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Меркель заявила Путину о необходимости деэскалации в Керченском проливе

Новости » Политика    27.11.2018 - 11:33
Меркель заявила Путину о необходимости деэскалации в Керченском проливе
Фото: Ангела Меркель (РБК-Украина/Виталий Носач)

Также собеседники обсудили возможность анализа инцидента с участием российских и украинских пограничников

Канцлер Германии Ангела Меркель по телефону обсудила с российским президентом Владимиром Путиным ситуацию в Азовском море. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу немецкого правительства.

Во время разговора Меркель подчеркнула необходимость деэскалации и диалога двух сторон. Также собеседники обсудили возможность анализа инцидента с участием российских и украинских пограничников.

Отметим, вчера, 26 декабря, президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонных переговоров обсудили агрессию России и введении военного положения в Украине.

Меркель выразила обеспокоенность эскалацией агрессии РФ с применением оружия и сообщила, что будет делать все для деэскалации. Порошенко призвал усилить давление на Россию ради немедленного освобождения украинских моряков и кораблей.

Отметим, председатель комитета германского Бундестага по внешней политике Норберт Реттген заявлял, что Европа может ввести более жесткие санкции против РФ после атаки на украинские корабли.

Также Дональд Трамп прокомментировал ситуацию в Керченском проливе, во время которой были ранены украинские моряки.

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