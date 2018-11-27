Меркель заявила Путину о необходимости деэскалации в Керченском проливе

Также собеседники обсудили возможность анализа инцидента с участием российских и украинских пограничников
Канцлер Германии Ангела Меркель по телефону обсудила с российским президентом Владимиром Путиным ситуацию в Азовском море. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу немецкого правительства.
Во время разговора Меркель подчеркнула необходимость деэскалации и диалога двух сторон. Также собеседники обсудили возможность анализа инцидента с участием российских и украинских пограничников.
Отметим, вчера, 26 декабря, президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонных переговоров обсудили агрессию России и введении военного положения в Украине.
Меркель выразила обеспокоенность эскалацией агрессии РФ с применением оружия и сообщила, что будет делать все для деэскалации. Порошенко призвал усилить давление на Россию ради немедленного освобождения украинских моряков и кораблей.
Отметим, председатель комитета германского Бундестага по внешней политике Норберт Реттген заявлял, что Европа может ввести более жесткие санкции против РФ после атаки на украинские корабли.
Также Дональд Трамп прокомментировал ситуацию в Керченском проливе, во время которой были ранены украинские моряки.