Европе придется ужесточить санкции против РФ из-за Украины, - глава комитета Бундестага

Фото: Норберт Реттген (wikipedia.org)

Реттген заявил, что поведение России вызывает глубокое беспокойство

Европа может ввести более жесткие санкции против РФ после атаки на украинские корабли. Об это заявил председатель комитета немецкого Бундестага по вопросам внешней политики Норберт Реттген , сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Он заявил, что поведение России вызывает глубокое беспокойство.

"Пока нет никаких переговоров об ужесточении санкций, но в целом я не исключаю этого. По моему мнению, такое поведение не может оставаться без последствий, и я не думаю, что кому-то стоит говорить, что дальнейших санкций не будет" , - сказал он.

Отметим, государственный департамент США призвал президента РФ Владимира Путина и президента Украины Петра Порошенко к прямым переговорам после ситуации, произошедшей в Керченском проливе.

Ранее сообщалось, что в РФ обнародовали видеозапись так называемого допроса украинских моряков, проведенного Федеральной службой безопасности (ФСБ).

Как писало РБК-Украина, Дональд Трамп прокомментировал ситуацию в Керченском проливе, во время которой были ранены украинские моряки.