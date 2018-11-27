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Климкин заявил, что у РФ есть планы в отношении юга Украины

Новости » Политика    27.11.2018 - 03:32
Климкин заявил, что у РФ есть планы в отношении юга Украины
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Климкин считает, что у России есть планы в отношении и Мариуполя, и всего побережья

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя нападение на украинские корабли, заявил, что у России есть планы относительно Мариуполя, а также в отношении всего юга. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Свободы слова" на канале ICTV.

"Не нужно быть суперрозвідником, чтобы понять, что у России есть планы в отношении и Мариуполя, и всего побережья. Я считаю, что по совокупности военных милитаристских и не милитарных действий у России есть планы и в отношении всего юга. И относительно расчленения Украины. Для Путина само существование Украины – это фундаментальная проблема для его системы. Не нужно недооценивать врага", - сказал Климкин.

Напомним, ранее сообщалось, что в РФ обнародовали видеозапись так называемого допроса украинских моряков, проведенного Федеральной службой безопасности (ФСБ).

Как писало РБК-Украина, командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко заявил, что захваченные в Керченском проливе украинские военнослужащие дают ложные показания под давлением.

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