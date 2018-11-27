Меркель заявила Путіну про необхідність деескалації в Керченській протоці

Також співрозмовники обговорили можливість аналізу інциденту за участю російських і українських прикордонників
Канцлер Німеччини Ангела Меркель по телефону обговорила з російським президентом Володимиром Путіним ситуацію в Азовському морі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу німецького уряду.
Під час розмови, Меркель підкреслила необхідність деескалації і діалогу двох сторін. Також співрозмовники обговорили можливість аналізу інциденту за участю російських і українських прикордонників.
Відзначимо, вчора, 26 грудня, президент України Петро Порошенко та канцлер Німеччини Ангела Меркель у ході телефонних переговорів обговорили агресію Росії та введення воєнного стану в Україні.
Меркель висловила занепокоєння ескалацією агресії РФ із застосуванням зброї і повідомила, що робитиме все для деескалації. Порошенко закликав посилити тиск на Росію задля негайного звільнення українських моряків та кораблів.
Відзначимо, голова комітету німецького Бундестагу з питань зовнішньої політики Норберт Реттген заявляв, що Європа може ввести більш жорсткі санкції проти РФ після атаки на українські кораблі.
Також Дональд Трамп прокоментував ситуацію у Керченській протоці, під час якої були поранені українські моряки.