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Меркель заявила Путіну про необхідність деескалації в Керченській протоці

Новини » Політика    27.11.2018 - 11:33
Меркель заявила Путіну про необхідність деескалації в Керченській протоці
Фото: Ангела Меркель (РБК-Україна/Віталій Носач)

Також співрозмовники обговорили можливість аналізу інциденту за участю російських і українських прикордонників

Канцлер Німеччини Ангела Меркель по телефону обговорила з російським президентом Володимиром Путіним ситуацію в Азовському морі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу німецького уряду.

Під час розмови, Меркель підкреслила необхідність деескалації і діалогу двох сторін. Також співрозмовники обговорили можливість аналізу інциденту за участю російських і українських прикордонників.

Відзначимо, вчора, 26 грудня, президент України Петро Порошенко та канцлер Німеччини Ангела Меркель у ході телефонних переговорів обговорили агресію Росії та введення воєнного стану в Україні. 

Меркель висловила занепокоєння ескалацією агресії РФ із застосуванням зброї і повідомила, що робитиме все для деескалації. Порошенко закликав посилити тиск на Росію задля негайного звільнення українських моряків та кораблів.

Відзначимо, голова комітету німецького Бундестагу з питань зовнішньої політики Норберт Реттген заявляв, що Європа може ввести більш жорсткі санкції проти РФ після атаки на українські кораблі.

Також Дональд Трамп прокоментував ситуацію у Керченській протоці, під час якої були поранені українські моряки.

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