Меркель: со Второй мировой войны не было больших вызовов, чем коронавирус

Канцлер Германии Ангела Меркель в обращении к нации 18 марта назвала распространения коронавируса самым сложным вызовом со времен Второй мировой войны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Она подчеркнула, что представление о нормальности, общественной жизни, общении друг с другом подвергается испытанию, как никогда ранее.

"Миллионы с вас не могут работать, ваши дети не ходят в школы и детские сады, театры, кино, магазины закрыты, и, вероятно, самое трудное, нам не хватает встреч, которые были привычными", - отметила канцлер.

Меркель подчеркнула, что обращается к нации "таким необычным путем", чтобы объяснить, чем она и немецкое правительство руководствуются в такой ситуации.

"Позвольте мне сказать: положение серьезное. Отнеситесь к этому также серьезно. Со времен воссоединения Германии, нет, со Второй мировой войны в нашей стране не было больших вызовов, которые бы так сильно влияли на наши совместные солидарные действия", - подчеркнула Меркель.

Она рассказала, что правительство постоянно проводит консультации относительно пандемии с Институтом Роберта Коха и другими учеными и вирусологами.

"Исследования проводятся под высоким давлением по всему миру, но пока что нет никакой терапии против коронавируса и никакой вакцины", - подчеркнула канцлер.

Она также убеждена, что "распространение вируса должно быть замедлено, чтобы растянуть его на месяцы и выиграть время".

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что коронавирусом COVID-19 могут заразиться до 70% населения страны.

РБК-Украина писало, что Меркель вместе с премьерами земельных правительств согласовала план борьбы с распространением коронавирус COVID-19.