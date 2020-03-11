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Меркель заявила, что коронавирусом могут заразиться до 70% немцев

Новости » Общество     11.03.2020 - 14:31
Меркель заявила, что коронавирусом могут заразиться до 70% немцев
Фото: Ангела Меркель (president.gov.ua)

Около 58 миллионов граждан Германии могут быть инфицированы со временем, заявила Ангела Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что коронавирусом COVID-19 могут заразиться до 70% населения страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

По ее словам, со временем вирусом могут заразиться около 58 миллионов немцев.

"Когда есть вирус, не существует от него терапии и у населения нет от него иммунитета, то 60-70% населения будут заражены", - заявила Меркель на пресс-конференции в Берлине.

Поскольку до сих пор не существует вакцины от коронавируса, основное внимание Германия уделит замедлению распространения инфекции, добавила Меркель.

По состоянию на 11 марта, в Европейском регионе зафиксировано больше 18 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. От вируса скончались 715 человек.

Больше всего зараженных в Италии - более 10 тыс. человек. Почти 2 тыс. инфицированных коронавирусом во Франции, 1,6 тыс. в Испании и чуть больше тысячи - в Германии.

Ранее Европейский союз решил выделить 25 млрд евро для борьбы с последствиями эпидемии коронавируса в Европе.

В связи с продолжающейся вспышкой вируса, сегодня Кабинет министров Украины ввел карантин на всей территории страны до 3 апреля. Также для недопущения распространения инфекции некоторые ограничения ввели власти Киева.

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