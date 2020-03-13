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В Германии согласовали план борьбы с коронавирусом

Новости » Политика     13.03.2020 - 10:59
В Германии согласовали план борьбы с коронавирусом
Фото: Ангела Меркель (bundeskanzlerin.de)

В Германии школы закрывают на карантин и отменяют массовые мероприятия

Канцлер Германии Ангела Меркель вместе с премьерами земельных правительств согласовала план борьбы с распространением коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Отмечается, что первоначально согласованный план касается подготовки больниц к поступлению большого количества тяжелобольных. Медучреждения также должны отказаться от проведения плановых операций и процедур. Проблемы медучреждений будут компенсировать государственные страховые компании.

В регионах страны планируется отложить начало учебного семестра в университетах и закрыть на карантин детские сады и школы. Однако данное решение должны самостоятельно принять местные правительства. В частности, федеральная земля Саар стала первой, где отменили обучение.

Кроме того, в немецких федеральных землях были отменены все массовые мероприятия с более тысячи участников и "необязательные" мероприятия с меньшим количеством участников.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черновицкой области усилили меры карантина из-за угрозы распространения коронавируса. Черновицкая ОГА приняла решение о закрытии спортивных комплексов, бассейнов, бань и других подобных мероприятий.

Также РБК-Украина писало, что правительство Эстонии объявило чрезвычайное положение до 1 мая из-за опасности распространения коронавирус. Все публичные собрания в стране были запрещены, а работу учебных заведений приостановили.

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