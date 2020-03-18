Меркель: з Другої світової війни не було більших викликів, ніж коронавірус

Канцлер Німеччини Ангела Меркель у зверненні до нації 18 березня назвала поширення коронавірусу найскладнішим викликом з часів Другої світової війни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Вона наголосила, що уявлення про нормальність, суспільне життя, спілкування один з одним піддається випробуванню, як ніколи раніше.

"Мільйони з вас не можуть працювати, ваші діти не ходять в школи та дитячі садочки, театри, кіно, магазини зачинені, і що, ймовірно, найважче, нам не вистачає зустрічей, які були звичними", - зазначила канцлерка.

Меркель наголосила, що звертається до нації "таким незвичним шляхом", щоб пояснити, чим вона та німецький уряд керуються у такій ситуації.

"Дозвольте мені сказати: становище серйозне. Поставтесь до цього також серйозно. З часів возз'єднання Німеччини, ні, з Другої світової війни у нашій країні не було більших викликів, які б так сильно впливали на наші спільні солідарні дії", - наголосила Меркель.

Вона розповіла, що уряд постійно проводить консультації щодо пандемії з Інститутом Роберта Коха та іншими науковцями та вірусологами.

"Дослідження проводяться під високим тиском по всьому світу, але поки що немає жодної терапії проти коронавірусу та жодної вакцини", - наголосила канцлер.

Вона також переконана, що "розповсюдження вірусу має бути уповільнено, щоб розтягнути його на місяці та виграти час".

Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що коронавірусом COVID-19 можуть заразитися до 70% населення країни.

РБК-Україна писало, що Меркель разом з прем'єрами земельних урядів узгодила план боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19.