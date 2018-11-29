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Меркель обсудит агрессию в Азовском море на встрече с Путиным в Аргентине

Новости » Политика    29.11.2018 - 12:14
Меркель обсудит агрессию в Азовском море на встрече с Путиным в Аргентине
Фото: Ангела Меркель (УНИАН)

Меркель подчеркнула, что западные страны не вводят санкции ради санкций

Агрессия в Азовском море будет обсуждаться на встрече канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Аргентине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По ее словам, западные страны накладывают санкции против России, чтобы защитить международное право. Меркель также подчеркнула, что затронет инцидент в Азовском море на встрече с Путиным.

"Мы не вводим санкции ради санкций, мы вводим санкции, чтобы четко указать на право приграничных с Россией стран на собственное развитие. Это принципы международного права", - отметила она на пресс-конференции в Берлине.

Напомним, ранее в Кремле назвали темы предстоящей встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом. В частности, лидеры обсудят двусторонние отношения, стратегическую безопасность и региональные конфликты.

Сегодня утром стало известно, что Трамп и Путин встретятся 1 декабря на полях саммита G20, встреча запланирована на 16:30 по киевскому времени.

 

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Новости Украины Владимир ПутинРоссийская ФедерацияагрессияАзовское мореАнгела Меркель
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