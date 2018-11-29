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Меркель обговорить агресію в Азовському морі на зустрічі з Путіним в Аргентині

Новини » Політика    29.11.2018 - 12:14
Меркель обговорить агресію в Азовському морі на зустрічі з Путіним в Аргентині
Фото: Ангела Меркель (УНІАН)

Меркель підкреслила, що західні країни не вводять санкції заради санкцій

Агресія в Азовському морі буде обговорюватися на зустрічі канцлера Німеччини Ангели Меркель з президентом Росії Володимиром Путіним на полях саміту G20 в Аргентині. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За її словами, західні країни накладають санкції проти Росії, щоб захистити міжнародне право. Меркель також підкреслила, що торкнеться інциденту в Азовському морі на зустрічі з Путіним.

"Ми не вводимо санкції заради санкцій, ми вводимо санкції, щоб чітко вказати на право прикордонних з Росією країн на власний розвиток. Це принципи міжнародного права", - зазначила вона на прес-конференції в Берліні.

Нагадаємо, раніше в Кремлі назвали теми майбутньої зустрічі Путіна з президентом США Дональдом Трампом. Зокрема, лідери обговорять двосторонні відносини, стратегічну безпеку і регіональні конфлікти.

Сьогодні вранці стало відомо, що Трамп і Путін зустрінуться 1 грудня на полях саміту G20, зустріч запланована на 16:30 за київським часом.

 

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Новини України Володимир ПутінРосійська ФедераціяагрессияАзовское мореАнгела Меркель
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