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В Кремле назвали темы предстоящей встречи Трампа с Путиным

Новости » Политика    29.11.2018 - 11:36
В Кремле назвали темы предстоящей встречи Трампа с Путиным
Фото: Владимир Путин и Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Трамп и Путин обсудят двусторонние отношения, стратегическую безопасность и региональные конфликты

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что в ходе встречи президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят двусторонние отношения, стратегическую безопасность и региональные конфликты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

Как известно, встреча Трампа с Путиным состоится в рамках саммита G20 1 декабря.

"В первую очередь, это вопросы, которые связаны с двусторонними отношениями. Нам необходимо думать как начинать разговаривать по темам двусторонних отношений, по темам стратегической безопасности и разоруженческой тематики, по региональным конфликтам", - сказал Песков.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп и Путин встретятся 1 декабря на полях саммита G20 в Аргентине. Встреча президентов запланирована на 16:30 по киевскому времени. 

Ранее Трамп заявлял, что может отменить встречу с Путиным на полях саммита "Большой двадцатки" из-за атаки на корабли ВМС Украины в Керченском проливе. 

Кроме того, Трамп пообещал разобраться с атакой РФ на украинские корабли в Керченском проливе.

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Новости Украины Владимир ПутинДональд Трамп
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