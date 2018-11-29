В Кремле назвали темы предстоящей встречи Трампа с Путиным

Фото: Владимир Путин и Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Трамп и Путин обсудят двусторонние отношения, стратегическую безопасность и региональные конфликты

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что в ходе встречи президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят двусторонние отношения, стратегическую безопасность и региональные конфликты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

Как известно, встреча Трампа с Путиным состоится в рамках саммита G20 1 декабря.

"В первую очередь, это вопросы, которые связаны с двусторонними отношениями. Нам необходимо думать как начинать разговаривать по темам двусторонних отношений, по темам стратегической безопасности и разоруженческой тематики, по региональным конфликтам", - сказал Песков.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп и Путин встретятся 1 декабря на полях саммита G20 в Аргентине. Встреча президентов запланирована на 16:30 по киевскому времени.

Ранее Трамп заявлял, что может отменить встречу с Путиным на полях саммита "Большой двадцатки" из-за атаки на корабли ВМС Украины в Керченском проливе.

Кроме того, Трамп пообещал разобраться с атакой РФ на украинские корабли в Керченском проливе.