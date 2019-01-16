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Меркель: ЕС ожидает от Мэй предложений по Brexit

Новости » Политика    16.01.2019 - 13:23
Меркель: ЕС ожидает от Мэй предложений по Brexit
Фото: Ангела Меркель (flickr.com/europeancouncil_meetings)

Меркель заявила, что ЕС хочет минимизировать ущерб от Brexit

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что для минимизации ущерба от Brexit Европейским союзом, премьер-миниcтр Великобритании Тереза Мэй должна предоставить новый план по выходу Британии из ЕС. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

"Мы хотим минимизировать ущерб от Brexit, который будет в любом случае. Именно поэтому мы будем пытаться продолжать работать над упорядоченным выходом", - сказала Меркель.

"У нас еще есть время для переговоров, но мы ждем того, что предложит британский премьер", - добавила она.

Ранее сообщалось, что в парламенте Великобритании готовится законопроект об отсрочке выхода из Европейского союза. Лейбористской партии накануне заявили о большой вероятности того, что Лондону придется просить ЕС отложить дату Brexit. 

РБК-Украина писало, что 15 января палата общин британского парламента отклонила план выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit), который ранее с Брюсселем согласовала премьер-министр Тереза Мэй.

Позже оппозиция в британском парламенте заявила, что инициирует голосование за недоверие правительству Мэй. В то же время она подчеркнула, что не собирается уходить в отставку.

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